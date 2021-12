Fundec fecha parceria para desenvolvimento do Projeto Decola Jovem - Divulgação

Fundec fecha parceria para desenvolvimento do Projeto Decola JovemDivulgação

Publicado 02/12/2021 12:08

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, formalizou uma parceria com a Agência Besouro para fomentar o Projeto Decola Jovem. A iniciativa oferecerá formação profissional e empreendedora à população caxiense, capacitando alunos em situação de vulnerabilidade social a fim de desenvolver seu próprio negócio.



O documento de cooperação foi assinado pelo Secretário Municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, pelo Presidente da Fundec, Jonas Santana, e a Coordenadora Executiva da Agência Besouro, Fernanda Carvalho Braga de Souza. Também participaram do encontro o Vice-presidente da Fundec, David Santana, o assessor de Ciência e Tecnologia, Antônio Carlos e a Diretora de Educação da Fundec, Alcinéa Oliveira.

Fundec fecha parceria para desenvolvimento do Projeto Decola Jovem Divulgação

“Otira do papel aquele sonho de empreender. Ao lado da Agência Besouro, daremos asas para cada aluno alcançar os mais belos voos ao gerar sua própria renda e trazer melhores condições de vida não somente para si mas também para sua família e o seu entorno ao gerar mais empregos", disse Jonas Santana.O programa visa impactar, de forma positiva, pessoas em comunidades periféricas, auxiliando-as a gerar sua própria renda, gerando empregos e oportunidades com aulas sobre marketing, finanças, fluxo de caixa, custos e faturamento, divulgação e network.“O aluno terá um plano de negócios pronto e apto a empreender. O projeto em si foi pensado e captado de maneira que o aluno tire sua ideia do papel e dê o primeiro passo com suporte necessário para captar recursos e clientes", afirmou Eduardo Moreira.