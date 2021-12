Paolla Oliveira distribui panetones aos ritmistas em ensaio de comunidade - Eduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 02/12/2021 10:55

Duque de Caxias - O ensaio de comunidade do Acadêmicos do Grande Rio contou com a presença da rainha de bateria Paolla Oliveira, que fez questão de promover um gesto de carinho com os seus ritmistas. Muito à vontade, conheceu o figurino que está sendo desenvolvido para ela pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora, esteve durante muito tempo sambando no palco e fez questão, no final do treino dos componentes, de presentear um a um todos os membros da bateria com um panetone.



“Foi uma noite especial, em que ela decidiu alegrar um pouco mais o nosso Natal. Por isso, faço sempre questão de enaltecer a pessoa que ela é, sempre preocupada conosco nos detalhes do dia a dia. O papel de uma rainha vai muito além da exibição no espetáculo da Avenida. É um trabalho de estar junto dos ritmistas, perguntando se estão com alguma necessidade, especialmente em tempos difíceis como nós vivemos. Só temos a agradecer por tê-la em nossa agremiação”, afirmou o mestre de bateria Fafá.

O Acadêmicos do Grande Rio será a quinta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro de 2022. A agremiação apresentará o enredo “Fala, Majeté: Sete Chaves de Exu”, desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad. será a quinta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro de 2022. A agremiação apresentará o enredo “Fala, Majeté: Sete Chaves de Exu”, desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.