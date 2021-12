Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 01/12/2021 16:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, leva o Busão da Vacina ao bairro Pantanal nesta quinta-feira (02/12), com aplicação da vacina contra a Gripe e contra a Covid-19, com a primeira dose (pessoas acima de 12 anos), segunda dose de Pfizer antecipada (para aqueles que estão completando 21 dias da primeira dose), segunda dose para os faltosos de todas as vacinas e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais com prazo de 5 meses de recebimento da segunda dose (quem vacinou até o mês de junho).

É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos).



O Busão da Vacina estará na Igreja Nova Vida, na Rua Santiago Argos, Lote 01, Qd 07, no Pantanal, das 8h às 12h. O atendimento é para pedestres.



A vacinação também segue, nesta quinta-feira, das 8h às 15h, nos seguintes locais:

Hospital Municipal Duque

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém

Outros locais

No CMSDC - Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), a vacinação segue até a quinta-feira (02), das 8h às 15h, para os seguintes grupos: primeira dose para gestantes, puérperas e lactantes, a partir de 12 anos; segunda dose para faltosos de todas as vacinas; e terceira dose (reforço) para pessoas imunossuprimidas e para pessoas de 18 ou mais com prazo de 5 meses de recebimento da segunda dose (quem vacinou até o mês de junho). O grupo formado por gestantes, puérperas e lactantes, acima de 12 anos, também pode ser vacinado na unidade do CRAESM de Xerém. Verifique a lista das imunodeficiências que podem receber a dose de reforço da vacina contra a Covid-19, no site da Prefeitura: (www.duquedecaxias.rj.org.br).

Programação fixa



Durante todo o mês de dezembro, as unidades de ESF - Estratégia de Saúde da Família e as UBS - Unidade Básica de Saúde vão manter um calendário fixo de vacinação contra a COVID-19. Todas essas unidades vão disponibilizar a primeira dose para adolescentes e adultos; a segunda dose de todas as vacinas; além da terceira dose (reforço) para pessoas de 18 ou mais, com prazo de 5 meses de recebimento da segunda dose (quem vacinou até o mês de junho).

Veja quais as unidades de Atenção Básica vacinam contra a COVID-19 em Duque de Caxias no mês de novembro, acessando o site da Prefeitura: www.duquedecaxias.rj.gov.br.