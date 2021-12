Representantes da Águas do Rio fazem visita ao Procon, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 01/12/2021 16:04

Duque de Caxias - Representantes da Águas do Rio estiveram reunidos com o Procon, em Duque de Caxias, com o objetivo de apresentar as ações da concessionária, explicar propostas, esclarecer as metas a serem atingidas e pontuar a área de atuação. A reunião também serviu para estreitar o relacionamento com o órgão que orienta e defende o consumidor.



“Quero destacar que esse encontro é de grande valia pois tem como principal finalidade estabelecer um bom relacionamento junto ao órgão. É de suma importância estarmos bem alinhados com os colaboradores do Procon, que são pessoas que estão ali no dia a dia com os nossos clientes”, reforçou o diretor-superintendente da Águas do Rio, Cleyson Jacomini.



Para Sanira Cabral, diretora do Procon de Duque de Caxias, a parceria com a concessionária vai refletir no bom atendimento ao consumidor.

“Uma das coisas mais importantes para o consumidor é que ele tenha acesso à informação. Eu quero proteger o usuário e desejo qualidade no serviço. Dessa forma, no que depender de nós, aqui do Procon, sempre vamos estar à disposição da Águas do Rio”, encerrou.