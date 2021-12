Circuito de corrida e caminhada da UFF no aniversário de Barra Mansa - Divulgação

Publicado 03/12/2021 13:29

Duque de Caxias - Com apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, será realizada neste domingo, 5, com largada às 8h, no bairro Parque Paulista, no terceiro distrito, a etapa Duque de Caxias da Corrida e Caminhada UFF (Universidade Federal Fluminense). O evento vai seguir todos os protocolos de segurança, sendo obrigatório o uso de máscara durante o percurso de 9 km da corrida e dos 3 km da caminhada.

A largada será na porta do Complexo Esportivo Samucão, na Avenida 31 de Março. Ao todo, serão 10 categorias, a partir dos 16 anos de idade, e os classificados do primeiro ao terceiro lugar de cada grupo receberão troféus de incentivo. Os participantes também contarão com posto médico e posto de água instalados em pontos estratégicos do percurso.

Como medida preventiva, foi obrigatória a apresentação do comprovante impresso da primeira dose da vacinação contra a Covid-19. Cada participante doou três quilos de alimentos não perecíveis que serão doados a instituições assistenciais cadastradas no município.