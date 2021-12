Duque de Caxias inicia campanha do Dezembro Vermelho - Divulgação

Publicado 02/12/2021 13:37

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a campanha do Dezembro Vermelho, na Praça do Pacificador e no Centro de Referência da Cidadania LGBT, no Centro. A iniciativa instituída pela Lei Municipal nº 2.765/2016 e reforçada pela Lei Federal nº 13.504/2017, marca uma grande mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras IST (infecções sexualmente transmissíveis), chamando a atenção para a prevenção, a assistência e a proteção dos direitos das pessoas infectadas com o HIV.

"Ao longo de todo o mês de dezembro, estaremos em todos os distritos com essa campanha de grande importância para a população. A testagem do HIV deve ser feita porque quanto mais cedo as pessoas souberem do diagnóstico, melhor é o tratamento", afirmou a enfermeira Karina Marcia de Castro Silva, da coordenação do Programa IST/Aids e Hepatites Virais de Duque de Caxias.



No Centro de Referência da Cidadania LGBT, além da mobilização contra o HIV, quem passou por lá pode realizar tratamentos de beleza, aferição de glicose e pressão, e vacinação contra a hepatite.



"Eu perdi minha mãe para a Aids. Por isso, acho muito relevante essas iniciativas. A população fica alerta e realiza, de graça, testes para detectar o HIV", contou Soraia Rodrigues da Conceição, moradora de Belford Roxo.

Confira a programação e locais das atividades do Dezembro Vermelho em Duque de Caxias:



Dia 13/12

- Das 09h às 13h - UPH Imbariê – Rua Santa Catarina – Imbariê

Atividades: Orientações sobre prevenção, tratamento e direitos das pessoas vivendo com HIV - Realização de teste rápido para HIV - Distribuição de preservativos e materiais informativos



Dias 15 e 22/12

- Das 09h às 17h - UPH Pilar – Rua Carlos Alvear - Pilar

