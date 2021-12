Simulado em área de risco no bairro de Xerém - Divulgação

Publicado 02/12/2021 14:46

Duque de Caxias - A Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias vai realizar no próximo sábado, 04/12, às 10h, o simulado de sirenes de emergência que servirá de alerta aos moradores de áreas de risco de Xerém, no quarto distrito. O treinamento vai servir também para testar os alarmes que passam por manutenção regularmente. Durante o exercício, os moradores serão orientados a procurar os pontos de apoio com a ajuda de funcionários e voluntários do Processo Apell.

Na região, foram instalados cinco equipamentos, no bairro Santo Antônio/Barreiros, nas estradas da Pocilga, de Xerém/Rodoviária e do Garrão/Fortel, e na Rua Piauí, em Xerém, consideradas áreas de deslizamento.

Durante o exercício de desocupação, os moradores serão orientados a procurar os pontos de apoio que estão localizados na Igreja Católica Santo Antônio, Igreja Batista Betel, Escola Municipal Oswaldo Aranha, Igreja Batista Central de Xerém, Igreja Metodista Wesleyana Central, e na Escola Municipal Ely Combat.

A Defesa Civil pede às pessoas que residem em áreas de risco, perto de rios, canais e encostas que, ao notarem qualquer anormalidade, procurem um local seguro e liguem imediatamente para os telefones 199 e 08000230199 ou para o Corpo de Bombeiros, no número 193.