Obras de implantação de rede avançam no bairro São Bento, em Caxias - Divulgação

Publicado 04/12/2021 15:31

Duque de Caxias - A obra de assentamento de rede de água no bairro São Bento, em Duque de Caxias está acontecendo a todo vapor. A Águas do Rio está implantando aproximadamente 2,5 mil metros de tubulação, beneficiando mais de 2,2 mil pessoas. A obra tem avançado em um ritmo acelerado, e já está na Rua Quarenta, que liga Duque Caxias ao município de Belford Roxo.

“Com o avanço das obras, nossos clientes estão vendo que a Águas do Rio veio para mudar a história dos municípios onde atua. As obras de implantação de rede visam ampliar o acesso à água tratada, que representa mais saúde, dignidade e qualidade de vida para as pessoas”, finalizou Marcello Dall’Ovo, diretor-executivo da Águas do Rio.

A concessionária disponibiliza diversos canais de atendimento para atender às demandas da população. É possível fazer solicitações pelo aplicativo Águas App, por ligação ou WhatsApp, através do número 0800 195 0 195, pela agência virtual, no site da empresa e em unidades de atendimento espalhadas por todas as cidades.