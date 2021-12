Grande Rio inicia temporada de ensaio de rua em Caxias - Mario Grave/Divulgação

Publicado 04/12/2021 15:23

Duque de Caxias - Neste domingo, 05, a Grande Rio faz o primeiro ensaio de rua para o Carnaval 2022. Os treinos serão realizados aos domingos, com concentração a partir das 18 horas, na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, em Duque de Caxias. A tricolor caxiense já vem ensaiando há aproximadamente um mês em sua quadra, mas o cenário é completamente diferente quando se trata de estar em um local aberto. É o que afirma o Diretor de Carnaval Thiago Monteiro:

“Entramos em outra fase da nossa preparação, em que saímos de um ambiente controlado, que é a quadra, para ensaiar a escola em um espaço análogo ao do desfile. Nós usamos o mesmo espaçamento das cabines de julgamento da Avenida e temos como ponto positivo a nosso favor que a extensão da Brigadeiro Lima e Silva onde ensaiamos é parecida com a da Sapucaí. Isso torna o nosso treino muito mais técnico”.



A Grande Rio é a quinta escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, no dia 28 de fevereiro de 2022. A agremiação vai levar para a Avenida o enredo “Fala, Majeté: Sete Chaves de Exu”, desenvolvido pelos carnavalescos Leonardo Bora e Gabriel Haddad.