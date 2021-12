Após mais de um ano de pandemia, Brasil enfrenta lentidão na vacinação, fura-filas e politização da pandemia - Divulgação

Publicado 03/12/2021 15:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, promove, neste sábado (04/12), das 8h às 13h, mais um mutirão de vacinação contra a gripe (Influenza) e Covid-19. A convocação é para todos que ainda não receberam a vacina da gripe esse ano, principalmente, crianças de 6 meses ou mais, gestantes e idosos, que são os grupos com maior risco de serem afetados e ter o estado de saúde agravado com a gripe.

Para a vacina da Covid haverá a primeira dose (pessoas acima de 12 anos), segunda dose de Pfizer antecipada (para aqueles que estão completando 21 dias da primeira dose), segunda dose para os faltosos de todas as vacinas e terceira dose para pessoas de 18 anos ou mais com prazo de 5 meses de recebimento da segunda dose (quem vacinou até o mês de junho).

Veja as unidades de saúde que estarão vacinando neste sábado (04), das 8h às 13h:

UPH Campos Elíseos

UPH Equitativa

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém

Busão da vacina

Neste sábado (04/12), o Busão da Vacina estará no Museu Histórico de Duque de Caxias (Av. Automóvel Clube, KM 54, na Taquara), das 8h às 12h. Também haverá aplicação da vacina contra a Gripe e contra a Covid-19.

Nova orientação do Ministério da Saúde

Seguindo a nova orientação do Ministério da Saúde, o município está aplicando a vacina contra a gripe junto com a segunda dose ou o reforço contra a Covid-19. A medida foi tomada depois de ter sido constatado que a mesma não oferece riscos. O objetivo é facilitar a imunização contra a gripe já que poupa a população de voltar aos postos de saúde. No ato da vacinação, é preciso apresentar o cartão de vacinas e um documento de identidade.

A Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias reforça ainda que a vacina contra a gripe (influenza) está disponível para a população, de segunda a sexta-feira, em unidades de saúde do município. Para ver a lista com os locais de vacinação contra a Gripe, acesse o link: www.duquedecaxias.rj.gov.br.