Detra fica na rua Dr. Porciúncula 75, no Centro. O telefone para contato é o 2246-8942 - Reprodução

Detra fica na rua Dr. Porciúncula 75, no Centro. O telefone para contato é o 2246-8942Reprodução

Publicado 06/12/2021 11:07

Duque de Caxias - Aacumulou saldo positivo de 1.883 postos de trabalho formais em outubro. A conclusão veio a partir da análise agregada de todos os setores econômicos (indústria, comércio, serviços e agropecuária) via plataforma Retratos Regionais , desenvolvida pela Firjan. O melhor resultado da região no mês ficou com(+568). Já no período janeiro a outubro de 2021, o saldo de empregos em toda a Baixada é de 13.932 contratações, com destaque para Duque de Caxias com 2.512 pessoas contratadas.