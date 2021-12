Fundec promove formatura do curso de costura - Divulgação

Fundec promove formatura do curso de costuraDivulgação

Publicado 06/12/2021 12:22

Duque de Caxias - Nesta segunda-feira, 6, a partir das 17h30, a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Secretaria municipal de Ciência e Tecnologia e da Fundec, vai promover, no Polo de Inclusão e Trabalho, a formatura dos alunos do curso de costura industrial. O evento tem como objetivo celebrar a formação de 75 alunos do curso e o tema da cerimônia será "A natureza pede reciclagem".

O desfile contará com vestuários e acessórios totalmente produzidos por alunas, feitos com materiais descartados pela indústria a fim de conscientizar a reutilização da moda comercial. O Polo de Inclusão e Trabalho fica localizado na Rua Marechal Floriano, 507, no bairro 25 de Agosto.



Para mais informações sobre o evento, mande uma mensagem de texto para o WhatsApp, o número é 97464-6089.