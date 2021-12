Alunos de Caxias ganham feira tecnológica estadual - Divulgação

Publicado 06/12/2021 14:41

Duque de Caxias - Os alunos da Escola Municipal Ricardo Augusto Azeredo Vianna, em Duque de Caxias, venceram o campeonato de Robótica e Literatura da 15ª edição da Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Rio de Janeiro (FECTI). Os estudantes apresentaram o projeto de pesquisa do dia 1º a 4 de dezembro, no formato online.



Muito feliz com a vitória dos alunos, o professor e orientador do projeto de disciplina na unidade educacional, Dárcio Ranauro, explicou que o ensino de Robótica tem um papel significativo na educação atual. Ranauro esclareceu que os estudantes vivenciaram uma experiência pautada não só pela transversalidade como também pela prática da escrita significativa no exercício pleno de inúmeras linguagens.

“O processo de construção foi bastante enriquecedor para os alunos do 8º e 9º Anos de Escolaridade. Os estudantes do século XXI estão bastante inseridos nas novas tecnologias e a escola, ainda enraizada no ensino tradicional. Através do projeto, podemos valorizar os conteúdos e atender às necessidades e anseios dos estudantes. Estou muito feliz com o resultado e sonho ampliar o projeto para outras escolas da Rede Municipal de Ensino”, disse o professor Dárcio Ranauro.



Para a secretária de Educação, profª Roseli Duarte, as atividades diversificadas e o projeto de Robótica e Literatura desenvolvidos na E.M. Ricardo Augusto Azeredo Vianna apresentaram uma proposta de ensino que vai ao encontro das expectativas dos alunos e docentes. Além disso, a gestora parabenizou a equipe da unidade educacional pela conquista do primeiro lugar no campeonato de Robótica e Literatura da XV FECTI.

“Quero parabenizar aos professores Dárcio Ranauro e Roberta Lima e aos alunos maravilhosos. Estão todos de parabéns pelo trabalho desenvolvido”, declarou a secretária de Educação.