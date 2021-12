Washington Reis e Cláudio Castro - Divulgação

Publicado 06/12/2021 16:15

Duque de Caxias - O governador Cláudio Castro e o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, vão participar de uma agenda com uma série de compromissos nesta quarta-feira (08/12), a partir das 14h, na cidade da Baixada Fluminense. Entre eles, destaque para a municipalização de unidades de saúde, lançamento e inauguração de várias obras.

Com relação às iniciativas na área da Saúde, a Prefeitura vai anunciar a municipalização de importantes unidades, como as UPAs do Parque Lafaiete, do Sarapuí e o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes (Hospital de Saracuruna). Essas mesmas unidades também ganharão reforma geral, assim como vai acontecer no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo.

Algumas unidades acabaram de ser construídas pela Prefeitura, graças a parceria com o Governo do Estado, e outras estão em fase final de obra. Na agenda de quarta-feira, as que já estão prontas serão inauguradas e entregues à população, na presença do prefeito e do governador. Além disso, há ainda a previsão de visitas às demais unidades para verificação das etapas da construção. Este será o caso das Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Vila Canaã, Figueira e Olavo Bilac, do Hospital Infantil de Parada Angélica e do Hospital Municipal Veterinário para cães e gatos em Jardim Primavera.

A comitiva estará presente, ainda, em outras localidades do município para inaugurar, entregar e lançar obras de infraestrutura na Avenida Automóvel Clube, no trecho de Santa Cruz da Serra a Parada Angélica, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), no Jardim Vale do Sol e no Jardim Gramacho.