Publicado 07/12/2021 14:06

Duque de Caxias - A Câmara de Vereadores de Duque de Caxias, através da vereadora Delza de Oliveira (Patriota) homenageou servidores da Policlínica Duque de Caxias, com moções de aplausos, congratulações, títulos e medalhas. Representantes da educação, empresarial e àqueles que se dedicam à fraternidade, caridade e solidariedade do município também foram agraciados.



Participaram da cerimônia, os vereadores Nivan Almeida (PT) e Marquinho Oi (DEM), o diretor administrativo da Policlínica, Marco Antônio Alves de Souza, e a chefe de enfermagem da vacinação, Camilla Sobrinho Carvalho.



“Isso é só uma singela homenagem a esses heróis que, no dia a dia, estiveram no Hospital Duque, Policlínica, vacinando com carinho, cada pessoa que passava por ali. A Policlínica funciona de segunda a sexta e eles doam o tempo aos sábados também, ajudando o Legislativo e o Executivo para que não tenham mais casos de coronavírus no município”, destacou Delza de Oliveira.

A chefe de enfermagem da vacinação, Camilla Sobrinho Carvalho, recebeu o título Benemérito de Comunidade, concedido àqueles que, nascidos no município, contribuem para o seu progresso. Ela leu um texto parabenizando a equipe da Policlínica.

“Hoje, tenho sentimento só de gratidão por cada um de vocês, fazerem parte da nossa equipe. Cada um de vocês provou ser um elemento importante, valioso e indispensável nesta conquista alcançada”.



Ao receber a Moção de Congratulações, o diretor administrativo da Policlínica, Marco Antônio Alves de Souza, não escondeu a satisfação de fazer parte da saúde do município.

“A gente fica feliz por este reconhecimento, mas isto tudo é força de um trabalho de toda uma equipe, de todo um planejamento, de toda a Policlínica. Eu só sou uma pecinha no meio das outras equipes que não puderam estar aqui presentes”.