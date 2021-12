Caxias Shopping com promoção de Natal - Divulgação

Publicado 07/12/2021 11:23

Duque de Caxias - Uma das datas mais esperadas do ano está chegando e, para incrementar a celebração natalina, o Caxias Shopping está lançando a promoção “Natal Muito Mais Natal”, que vai realizar ação compre e ganhe de panetones e sortear 4 vales-compra no valor de R$10 mil cada, para uso exclusivo nas lojas do shopping.

No período de 3 de dezembro de 2021 a 3 de janeiro de 2022, R$300 em compras realizadas nas lojas participantes dão direito a um número da sorte para concorrer ao sorteio dos vales-compra e um panetone Casa Suíça (400g) de frutas ou gotas de chocolate, queridinhos das famílias para celebrar a noite de Natal.

A retirada dos panetones é válida enquanto durarem os estoques e a troca é limitada a uma unidade por CPF durante todo o período da promoção. A Central de Trocas para retirada do brinde está localizada na portaria principal.

Para participar da promoção, o cliente poderá cadastrar suas notas fiscais no site do Caxias Shopping (caxiasshopping.com.br/promocoes ) ou presencialmente, na Central de Trocas. O sorteio dos vales-compra será realizado no dia 5 de janeiro de 2022, pela Loteria Federal.

O regulamento completo e o certificado de autorização da promoção podem ser consultados no site caxiasshopping.com.br

“Neste Natal, preparamos diversas atrações para surpreender e encantar a todos, como a decoração temática, a volta do Papai Noel ao mall, cenários instagramáveis e divertidas atividades infantis. Agora, com a promoção, vamos prestigiar os clientes que fizerem suas compras de final do ano no Caxias Shopping com um delicioso brinde para a ceia em família e, além disso, quatro sortudos vão poder começar o ano novo renovando o guarda-roupa, a decoração da casa e o que mais desejarem com os vales-compras para gastar exclusivamente nas nossa lojas”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.