A Biblioteca Municipal Leonel de Moura Brizola fica na Praça do Pacificador, no Centro de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 09/12/2021 10:46

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo promove nesta sexta-feira, 10, a quarta edição do projeto Cultura em Ação: Natal, na Praça do Pacificador, das 10h às 17h. O projeto Cultura em Ação possui diferentes temáticas. Nesta quarta edição, que terá como tema o Natal, acontece na Praça do Pacificador, que faz parte do Centro Cultural Oscar Niemeyer, e que tem um importante fluxo de pessoas.

O evento contará com atividades e manifestações culturais para crianças e adultos, artesanato, exposição Turismo em Duque de Caxias e lançamento do livro “Trajetória e Movimentos - Professora Marginal". Serão obedecidos os protocolos de prevenção ao Covid-19, como o uso de máscara e álcool gel.



PROGRAMAÇÃO DO CULTURA EM AÇÃO: EDIÇÃO NATAL



10:15h- Apresentação Musical: Cantor Índio



11:15h- Espaço Infantil: Contação de história



11h:30- Apresentação Cultural: Capoeira Grupo CCRB e Capoarte – Mestre Monge e Mestre Tatu



13:30 – Apresentação Cultural: Alunos de dança contemporânea da SMCT – Perfomance Respirar – Professor Myke.



13:30- Espaço infantil: Oficina de Pintura Artística Infantil: Make-up Tatto – CIART: Casa de Iniciação às Artes –Professor Marco Aurélio Nogueira



14h: Walking Tour Praça do Pacificador e entorno- Guia de Turismo Vanessa Brasil.



14h: Apresentação Musical: Cantor Índio



15h: Apresentação Cultural: Freestyle, Slam e Batalha de Rima- Roda Cultural Batalha do Minas e a Professora Marginal



17h: Encerramento do Evento