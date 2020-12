Inscrição pode ser feita em um dos postos Sine ou pelo aplicativo Sine Fácil, que deve ser baixado no celular Divulgação

16/12/2020

Rio - Nesta semana, a Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro (Setrab) divulga 1.328

oportunidades de emprego nos postos do Sistema Nacional de Emprego do Rio (SINE-RJ). São vagas para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana do Rio de Janeiro.

Para disponibilizar a vaga ao cidadão, o sistema SINE realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato, cadastrado no programa, com o perfil da vaga, disponibilizado pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão interessado em uma oportunidade de emprego, mantenha o seu cadastro no sistema atualizado.

Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.

Na Região Metropolitana, são oferecidas 558 oportunidades. Entre as funções, existem 100 vagas para operador de vendas, 50 para auxiliar de manutenção predial, 68 para auxiliar de cozinha, 60 para vendedor em comércio atacadista, entre outras. Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 305 vagas oferecidas. Destacam-se 50 vagas para coordenador de restaurante, 50 para cabeleireiro, 50 para auxiliar de cozinha, entre outras.

A Região do Médio Paraíba também tem vagas nesta semana. São 321 oportunidades para as funções variadas, entre as elas vagas para profissionais que atuam como coordenador de restaurante, motorista de caminhão, garçom, vendedor, entre outras. Além destas, também são oferecidas, para o público de pessoas com deficiência, 144 oportunidades de emprego, divididas nas regiões Metropolitana e Serrana do Rio de Janeiro.

Cadastro

