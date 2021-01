Os cursos têm carga horária entre 800 a 1.200 horas, o que representa de um ano a um ano e meio de estudos Reprodução/ Pixabay

Publicado 22/01/2021 15:30 | Atualizado 22/01/2021 15:32

Rio - A Firjan SENAI anunciou que instituiu cinco novos cursos técnicos para 2021: Cervejaria, Desenvolvimento de Sistemas, Sistema de Energias Renováveis, Refrigeração e Climatização e Informática para Internet. Os novos títulos fazem parte do cardápio de 16 cursos técnicos de Educação a Distância (EaD) que serão oferecidos pelas Unidades da Firjan SENAI neste ano. O início das aulas está marcado para o próximo dia 3.



Edson Melo, gerente de Educação Profissional da Firjan SENAI, ressalta que as novidades do próximo ano estão antenadas com o futuro do mercado de trabalho. Ele cita, por exemplo, a importância do curso de Sistema de Energias Renováveis: “Hoje as construções estão sendo projetadas e construídas em uma perspectiva sustentável. Esse curso agrega competências para que as pessoas atuem no desenvolvimento e implantação de projetos, sejam a partir do sol, vento ou outras fontes de energia, ou ainda na garantia da funcionalidade do sistema e da gestão do consumo de energia, sejam em empresas e/ou empreendimentos diversos”, explica ele.



O mundo está em constante e acelerada transformação e o profissional deverá estar pronto para assumir novos desafios a qualquer momento. A capacitação na Firjan SENAI atua para uma formação ampla, objetivando aumentar as possibilidades de inserção no mundo do trabalho. “Preparamos o aluno para ir além do saber fazer. Em nossos cursos, o aluno entende o que está fazendo e é capaz de agir de maneira técnica e tática na gestão dos processos do seu dia a dia profissional", ressalta Melo.



Ao todo são 1.800 vagas, com carga horária entre 800 a 1.200 horas, o que representa de um ano a um ano e meio de estudos. Ao longo do ano letivo, as 20 horas semanais exigidas por cada curso serão divididas em 10 horas para o autoestudo, quando o aluno se dedica ao estudo individual na plataforma; seis horas (três vezes por semana) para aulas on-line com instrutor e com a turma; e quatro horas (dois dias por semana) voltadas para tutoria, quando o instrutor tira dúvidas com cada aluno.



Aulas presenciais



No primeiro semestre deste ano, as aulas serão teóricas e totalmente à distância. Já no segundo semestre de 2021, a Firjan SENAI informou que também terão aulas práticas, em momentos presenciais aos sábados, nos laboratórios ou oficinas da instituição, caso haja possibilidade, ou por meio de simuladores nas plataformas de aprendizagem. O estudante deve escolher uma unidade a qual tenha fácil acesso, para o caso de as aulas práticas serem presenciais (a decisão depende dos desdobramentos da pandemia do novo coronavírus).



As matrículas dos cursos EaD devem ser realizadas on-line. O aluno acessa o site dos cursos técnicos, escolhe o título, a escola, se cadastra e faz a inscrição; depois anexa documentos e demais processos necessários para a matrícula de forma virtual. Inscrições e cursos: https://www.firjansenai.com.br/cursorio/portal/index.php