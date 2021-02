As oportunidades são para atuar no Ministério da Economia, em Brasília Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 08/02/2021 14:32 | Atualizado 08/02/2021 14:38

A partir desta segunda-feira, estão abertas as inscrições para o processo seletivo do Ministério da Economia, em Brasília. São 100 vagas imediatas e 490 de cadastro reserva para quatro cargos que exigem formação acadêmica de nível médio técnico e ensino superior. Os salários iniciais vão de R$ 1.700 (técnico em administração, contabilidade ou informática) a R$ 6.300 (bacharel em administração, economia, contabilidade ou direito).



Os interessados devem acessar o site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib) www.idib.org.br até as 23h59 do dia 14 de março deste ano. A taxas, cujo valores variam entre R$ 36 e R$ 38, deverão ser pagas até 24 horas após a emissão do boleto no ato da inscrição. As provas estão previstas para o dia 11 de abril em Brasília. O prazo de duração dos contratos dos candidatos habilitados será de um ano, podendo ser prorrogado por até cinco anos.



Normas sanitárias



O Idib reforça que tem o compromisso de zelar pela segurança de todos os envolvidos em exames e demais eventos da instituição. Portanto, assim como vem realizando em outras provas pelo país, a banca atenderá às normas sanitárias vigentes para o enfrentamento do novo coronavírus, higienizando e desinfetando os locais de provas com a pulverização de produtos químicos utilizados em ambientes hospitalares, aferindo a temperatura corporal dos participantes, oferecendo álcool gel e tapetes sanitizantes na entrada e, também, garantindo o distanciamento social mínimo de dois metros entre as pessoas. O uso de máscaras faciais será obrigatório para todos os presentes.