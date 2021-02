O número de usuários de redes sociais aumentou 13% em um ano, aponta estudo Reprodução internet

Publicado 14/02/2021 11:06 | Atualizado 14/02/2021 11:15

No próximo dia 24 ocorre, virtualmente, o IV Workshop Global de Métricas de Universidades Empreendedoras - IV Global Entrepreneurship University Metrics (GEUM) Workshop. O objetivo é discutir os indicadores utilizados para avaliar atividades voltadas para empreendedorismo e inovação no ensino superior. O evento conta com a participação de pesquisadores e professores da UFRJ, UERJ, UFMG, USP, UFRRJ e convidados internacionais de países como Estados Unidos, Reino Unido, China e Quênia. A programação inclui atividades por três dias e será transmitida via YouTube.



Destaque para Henry Etzkowitz, presidente do International Triple Helix Institute e professor das universidades de Stanford, EUA, e Birbeck College, Londres; Chunyan Zhou, da Academia de Ciência da China; Juan Fernán Muñoz Rodriguez, da Universidade Nacional de São Marcos, do Peru e Onesmus Muroki Thuo, professor da Kennyata University, do Quênia.



“A primeira edição do Global Entrepreneurship University Metrics (GEUM) Workshop aconteceu, em 2015, na Leiden University, na Holanda e as duas seguintes foram sediadas na Universidade de Stanford, na Califórnia, Estados Unidos. Nas edições anteriores, o que vai se repetir em 2021, tivemos a participação de pesquisadores do Brasil, Europa, Estados Unidos e Ásia”, explica Mariza Almeida, presidente da Triple Helix Association e integrante da comissão organizadora do evento.



Uma universidade é considerada empreendedora quando participa ativamente da busca por soluções para o desenvolvimento social e econômico, interagindo com diversos atores sociais, em paralelo com as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. As atividades tradicionais são revistas para incluírem tanto ações direcionadas à atração de recursos externos, como para a definição de novas formas de uso do conhecimento visando impulsionar o crescimento econômico e social nas mais variadas áreas, colaborando para a geração de novos empregos e criação de startups.



“Vamos debater um fenômeno global, que cresce a partir de um processo de desenvolvimento próprio e a partir de caminhos e necessidades específicas, mantem elementos diferenciadores de instituições que seguem a trajetória tradicional. Nos países em desenvolvimento, as instituições com esse perfil são fonte de soluções para problemas de impacto local”, avalia Branca Terra, membro da Triple Helix Association, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e integrante da comissão organizadora.



Entre os temas debatidos no evento estão: “Patenteamento de universidades brasileiras e os efeitos sobre os indicadores acadêmicos”; “O Impacto da universidade empreendedora na sociedade”, “Mudanças na avaliação da atividade acadêmica no Brasil e o impacto na sociedade - perspectivas e desafios”, entre outros.