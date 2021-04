Por O Dia

Publicado 01/04/2021 16:49 | Atualizado 01/04/2021 16:52

Banca organizadora, o Idib (Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro) recebe inscrições para mais de 50 cargos distintos com salários de até R$ 15 mil. Há oportunidades para motorista, técnico em segurança do trabalho, técnico em informática, assessor de comunicação, professor, engenheiro, advogado, entre outros. Os salários iniciais vão de R$ 1.100 (auxiliar de serviços gerais e merendeiro) a R$ 15 mil (médico, 40 horas por semana). Ao todo, são 354 vagas imediatas e 1.460 de cadastro reserva.O instituto também está com inscrições abertas para seis concursos públicos e processos seletivos simplificados: Ministério da Economia; Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco; Conselho Regional de Corretores de Imóveis de Pernambuco (Creci-PE); Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE); Prefeitura de Verdejante, em Pernambuco, e Câmara Municipal de Planaltina, em Goiás.As formações acadêmicas exigidas variam do ensino fundamental ao superior. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pelo site ( http://www.idib.org.br ) dentro dos prazos estipulados para cada certame.O processo seletivo para o Ministério da Economia, em Brasília, oferece 100 vagas imediatas temporárias e 490 de cadastro reserva para quatro cargos que requerem nível médio técnico e superior, com salários iniciais de R$ 1.700 a R$ 6.130. As inscrições vão até o dia 8 de abril, com taxas de R$ 36 e R$ 38.Em Goiás, a Câmara Municipal de Planaltina tem concurso aberto para 18 vagas imediatas e 90 de cadastro reserva para oitos cargos diferentes de níveis médio e superior, com salários entre R$ 1.500 e R$ 2.100. As inscrições, cujo valores são de R$ 70 e R$ 90, terminam no dia 12 de abril.A Secretaria Estadual de Educação e Esportes de Pernambuco tem processo seletivo aberto para 98 vagas temporárias para 29 cargos que exigem ensinos médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.200 a R$ 4.590. Os interessados têm somente até o próximo dia 11 de abril para se inscreverem. A taxa custa R$ 24.Para o Creci-PE, são disponibilizadas 9 vagas imediatas e 220 de cadastro reserva em dez diferentes cargos de ensinos médio e superior. Os salários iniciais vão de R$ 1.576 (profissional de suporte técnico) a R$ 3.441 (técnico de informática e advogado). As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 12 de abril e as taxas são de R$ 80 e R$ 110, dependendo do cargo.Já para a Prefeitura Municipal de Verdejante, também em Pernambuco, o prazo de inscrições se encerra somente em 5 de maio. São disponibilizadas 126 vagas imediatas e 645 de cadastro reserva para 41 cargos, com exigências que vão do ensino fundamental ao superior, com salários iniciais que podem chegar a R$ 2.500. As taxas de inscrições variam entre R$ 70 e 100.O concurso do Creci-CE é para preencher três vagas imediatas e 15 de cadastro reserva para o cargo de agente fiscal, que exige nível superior e CNH tipo B, com salário de R$ 2.535. As inscrições custam R$ 120 e devem ser feitas até o dia 12 de abril.Acesse os editais pelo site www.idib.org.br.