Entre os cinco setores de atividade econômica analisados, todos tiveram saldo positivo Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 02/04/2021 17:24

Rio - Um levantamento do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados pelo Governo do Estado nesta quarta-feira (31), mostrou que o Rio de Janeiro gerou 15.530 empregos com carteira assinada no mês de fevereiro. O total representa a diferença entre as contratações e demissões feitas no período.



Entre os cinco setores de atividade econômica analisados, todos tiveram saldo positivo. O de serviços foi o que mais gerou empregos, com 8.562 novas vagas. Em seguida, está a Indústria, com 2.593; Comércio, com 2.333 e Construção 1.930. Já o setor da Agropecuária foi o que teve menor crescimento, oferecendo 112 novas vagas no período. Entretanto, a área apresentou estabilidade positiva.



No acumulado dos últimos seis meses, entre setembro de 2020 e fevereiro de 2021, o estado teve saldo de 76.362 novos empregos formais. Nos seis meses anteriores, entre março de 2020 e agosto de 2020, o saldo foi negativo de 185.113 vagas. Os últimos seis meses tiveram crescimento de 141,3% no saldo de emprego em comparação com o semestre anterior. De acordo com os dados do Caged, o Rio foi o estado que mais perdeu postos de trabalho em 2020.



O levantamento do Caged também aponta que o Brasil gerou 401.639 empregos com carteira assinada em fevereiro. Segundo o Ministério da Economia, esse é o melhor resultado para fevereiro, desde a série histórica, em 1992. Até então, o melhor resultado para meses de fevereiro foi registrado em 2011, com a criação de 280.779 empregos formais.