Publicado 14/04/2021 18:04

Para conectar estudantes e jovens profissionais lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexuais e das mais diversas orientações sexuais e identidade de gênero, a empresas atentas ao valor e importância da diversidade para seus negócios, a Consultoria Mais Diversidade realiza, de 31 de maio a 4 de junho, a Feira Divers/a. Neste ano, seguindo as orientações das autoridades de saúde, o evento será totalmente online.



Durante a primeira etapa, que se inicia no começo de junho e celebra a abertura das comemorações do mês do Orgulho LGBTI+, os participantes terão acesso a palestras online com profissionais especialistas em diversidade e inclusão, que auxiliarão no desenvolvimento e capacitação desses jovens que estão em início de carreira. Durante a feira, eles também serão conectados as empresas que mais se destacam na valorização da diversidade e na inclusão de profissionais LGBTI+.



“A Feira DiverS/A é o melhor fórum de conexão entre jovens LGBTI+ e empresas que possuem uma cultura inclusiva no Brasil. Nossa intenção não é que a Feira seja apenas um evento, mas que ela sirva como um ponto de conexão, inspiração, oportunidades, desenvolvimento, networking e empregabilidade,” diz Ricardo Sales, sócio-fundador da Mais Diversidade.



De junho a outubro, a Mais Diversidade também promoverá mentorias para estudantes ou recém-formados, inscritos na Feira, que conectarão mentorados(as) com profissionais de diferentes níveis de senioridade e expertises do mercado, para desenvolvimento pessoal e profissional. Além disso, nos meses de setembro e outubro, serão realizados workshops exclusivos e direcionados por empresa conforme seus objetivos e necessidades, que vão desde apresentação da marca empregadora a treinamentos específicos. Todas essas etapas da feira serão totalmente gratuitas para estudantes e jovens recém-formados (até dezembro de 2017).



Conhecida anteriormente como Reaching Out Brasil, essa será a sétima edição da FEIRA DIVERS/A no país. Ela conta com o apoio da organização norte-americana que a trouxe para o Brasil (Reaching Out MBA), além de outros apoiadores como: a OIT, a ONU Mulheres, o Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, a Human Rights Campaign, a Câmara de Comércio e Turismo LGBT, a Transempregos, a Rede Mulher Empreendedora, a PretaHub e o Movimento Mulher 360.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas aqui https://www.feiradiversa.com.br/.