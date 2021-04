Luandre abriu 85 vagas para médicos plantonistas; inscrição deve ser feita pela internet Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/04/2021 13:36

Rio - A Luandre Middle, divisão responsável pelo recrutamento e seleção de cargos de média, alta gestão e especialistas, abriu 85 vagas para médicos plantonistas, em parceria com hospital de grande porte e referência no estado do Rio de Janeiro.

Segundo a empresa, o contrato é temporário, o salário a combinar e a jornada de trabalho é de 24 horas semanais/120 horas mensais. Para se inscrever, o profissional interessado deve acessar o link: http://luand.re/medico-rj.