A iniciativa é do Departamento de Trabalho e Renda da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 18:14 | Atualizado 27/04/2021 18:18

A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza, esta semana, 413 oportunidades, através do Sistema Nacional de Emprego (Sine), para as regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Norte Fluminense e Serrana do Rio de Janeiro. O sistema realiza uma análise comparativa do perfil profissional de cada candidato cadastrado com o perfil da vaga disponibilizada pelo contratante. Por isso, é importante que o cidadão mantenha o seu cadastro atualizado.





Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade mais próxima, portando seus documentos de identificação civil, carteira de trabalho e comprovante de residência.





Vagas por região



Na Região Metropolitana, são oferecidas 314 oportunidades. Destas, 210 vagas são para atuar como Operador de Telemarketing, tendo como pré-requisito ter o ensino médio completo. Além destas, também existem vagas para vendedor, biomédico, operador de caixa, entre outras.





Moradores da Região Serrana podem se candidatar a uma das 36 vagas oferecidas. Entre elas, vagas para ajudante de cozinha, atendente de loja, mecânico, supervisor de manutenção de reparação de veículos, entre outras.





Moradores da Região do Médio Paraíba podem se candidatar a uma das 28 vagas oferecidas. Entre as funções, existem oportunidades para engenheiro, encarregado de obras, técnico de refrigeração, analista de recursos humanos, entre outras.