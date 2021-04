Roberta Pires Aguirre é a mais nova estagiária do Laboratório de Microbiologia da Firjan, na Tijuca, na Zona Norte do Rio Vinicius Magalhaes/Divulgação Firjan

Publicado 29/04/2021 12:25 | Atualizado 29/04/2021 12:30

Rio - As inscrições para o Programa de Estágio 2021 da Firjan terminam neste domingo (2). A instituição informou que o estágio tem duração de seis meses a dois anos e carga horária de quatro ou seis horas diárias, com benefícios que incluem bolsa-auxílio, vale-refeição, auxílio-transporte, seguro de vida e recesso. O processo de seleção do programa começa com a inscrição on-line no site da Firjan , seguida de entrevistas individuais, resolução de cases, conversa de alinhamento e painel final.

Estudantes de cursos técnicos, inclui também os mais de 20 cursos da Firjan SENAI, e universitários estão aptos a entrar no Programa de Estágio. A iniciativa engloba diversas áreas de atuação: Competitividade; Comunicação; Desenvolvimento e Inovação; Educação; Gestão de Pessoas; Integridade Corporativa; Jurídico; Negócios; Petróleo, Gás e Naval; Planejamento e Finanças; Planejamento Estratégico; Relacionamento; Relações Institucionais; Saúde e Segurança do Trabalho; Suprimentos e Serviços; Tecnologia da Informação; e Tecnologia e Inovação.



Segundo a instituição, o objetivo do programa, previsto para começar a partir de junho, é levar aos estudantes a oportunidade de complementar a sua formação escolar, por meio de experiências profissionais e de ações de desenvolvimento que promovam o aperfeiçoamento técnico, cultural e de relacionamento humano.



“O Programa de Estágio da Firjan contribui na formação de novas gerações de profissionais e a criar e manter um espírito de renovação, de oxigenação permanente para a Firjan e para as empresas, que posteriormente aproveitam nossos estagiários”, enfatiza Delmo Meireles, gerente de Seleção e Administração de Pessoal da Firjan.



Desenvolvimento



Para permitir um acompanhamento mais próximo do estagiário, o novo programa prevê a realização de uma trilha de desenvolvimento, ou seja, momentos de capacitação sobre as temáticas mais atuais para o profissional; roteirização de eventos, abordando fatores técnicos da formação acadêmica universitária ou da escola técnica; e a criação da liga dos estagiários, um canal de comunicação para discussão e sugestões, até mesmo de rodas de diálogo com executivos da federação.



Meireles chama a atenção para o fato de o estágio ser totalmente prático, e o jovem se envolver em todas as tarefas. “Os estagiários têm a oportunidade de vivenciar o dia a dia da profissão, por meio de experiências práticas, participando ativamente da rotina, dos processos e dos projetos da empresa”, acrescenta.



Roberta Pires Aguirre é a mais nova estagiária do Laboratório de Microbiologia da instituição, na Tijuca, na Zona Norte do Rio. Há pouco mais de um mês no novo trabalho, ela afirma que já acumula alguma prática. “Estou fazendo análises e contagem de bactérias e de fungos, por exemplo, que são experiências novas e agregam muito valor, ainda mais adquiridas na Firjan, uma instituição reconhecida”, destaca ela, que estuda para ser técnica em Química.



O estágio para o nível técnico tem carga horária de 20 horas semanais (quatro horas diárias) e o aluno deve se formar entre os meses de julho e dezembro de 2022. Já a carga horária para o nível superior é de 20 horas ou 30 horas semanais (quatro horas ou seis horas diárias) para estudantes a partir do 3º período da faculdade, com formatura prevista para julho de 2023.