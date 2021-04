O curso é gratuito e 100% online, tem a duração de três meses e uma carga horária equivalente a 210 horas Divulgação/Instituto Ser +

Rio - As inscrições para o projeto Start Gerdau, que oferece cursos em funções administrativas e de tecnologia, terminam nesta sexta-feira (30). A iniciativa prevê capacitação profissional e mentoria para 53 jovens, entre 18 e 24 anos, que residem na cidade do Rio de Janeiro. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto Ser + ou diretamente pelo link . Após o cadastramento, os candidatos passarão por uma seleção para avaliação de perfil e uma entrevista social.

Realizado pelo Instituto Ser + em parceria com a Gerdau, empresa brasileira produtora de aço, e com a Accenture, empresa multifuncional de consultoria na área de tecnologia, o curso é gratuito e 100% online, tem a duração de três meses e uma carga horária equivalente a 210 horas. Na grade curricular, as áreas de conhecimento vão abranger conceitos administrativos, comunicação, informática e tecnologia da informação.

Além da formação, os alunos selecionados poderão usufruir do benefício de bolsa de 50% de estudos na Universidade São Judas, após a conclusão do curso e entrega dos certificados. Além de benefícios como cartão alimentação para apoio às famílias em situação de vulnerabilidade social, neste cenário pandêmico; kit pedagógico, plano odontológico e kit de prevenção contra a Covid-19, com máscaras e álcool em gel.

“Com a iniciativa, vamos potencializar o empreendedorismo e a transformação social a partir da educação para jovens, além estimular o seu desenvolvimento profissional e a inclusão social. Nos últimos anos, temos apoiado projetos que empoderam e capacitam atuais e futuros profissionais, com o apoio dos nossos voluntários. Em 2020, foram mais de 20 horas doadas por profissionais da empresa para mentorias do Start Gerdau”, comenta Paulo Boneff, líder de responsabilidade social da Gerdau.