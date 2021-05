Banco de Oportunidades do Senac RJ promove bate-papos virtuais com foco no desenvolvimento profissional Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/05/2021 10:49 | Atualizado 12/05/2021 10:49

Rio - O Banco de Oportunidades do Senac RJ promove bate-papos virtuais com foco no desenvolvimento profissional. No dia 19 de maio, às 16h, a psicóloga Paula Duarte e a pedagoga Maria Taves, ambas especialistas em Carreiras do Banco de Oportunidades do Senac RJ, falarão sobre Carreira e conexões na Era Digital, com dicas úteis sobre relações profissionais e presença digital.