Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:22 | Atualizado 20/05/2021 17:47

Na noite desta quarta-feira, o governo federal confirmou a realização das provas do concurso público da Polícia Federal 2021. As provas para delegado, agente, escrivão e papiloscopista serão mantidas e realizadas em todo território nacional no próximo domingo, dia 23.

A Cebraspe, organizadora do concurso da PF, comunicou a confirmação da data e as novas alterações nos locais de aplicação das provas objetivas. A informação também está disponível na página da Polícia Federal e no site do governo federal.

Anteriormente, a realização estaria ameaçada após diversos pedidos de adiamento serem protocolados pelo MPF. O ministério solicitou que a Justiça determinasse que as provas fossem adiadas em todo o país até que houvesse condições sanitárias adequadas para a realização, incluindo a estrutura suficiente e necessária na rede de saúde, pública e privada para atendimentos, de maneira adequada, dos casos de covid-19.