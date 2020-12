Multirão de empregos tem 3 mil vagas para pessoas com deficiência Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 02/12/2020 14:38 | Atualizado 02/12/2020 14:50

Rio - Um multirão de empregos, promovido pela Catho, tem 3 mil vagas para pessoas com deficiência. O evento, que é online e gratuito, acontece nesta quinta-feira (3), data em que é celebrada o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência.

Além das oportunidades, a programação contará com workshop sobre como ter o currículo de sucesso, palestras com recrutadores e especialistas, além de painel com influenciadores e revisão de currículos.



O evento contará, também, com o sorteio de consulta on-line (telemedicina). A ação visa aumentar o número de profissionais com laudo, visto que segundo pesquisa da Catho, 72% já tiveram problemas na hora de ser contratado devido ao documento.

"O mutirão tem o objetivo de tornar em ação efetiva nossos esforços com relação a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Para nós, o evento acontece como um impulsionador de empregabilidade para esse público que está em busca de oportunidades, é capacitado mas, esbarra, muitas vezes, na invisibilidade e discriminação. Sendo assim nosso propósito é contribuir para que esses profissionais sejam cada vez mais vistos, ainda mais agora com a pandemia e imposição de mais dificuldades", afirma Morais.

Vagas escassas e pandemia

De acordo com o levantamento da Catho, para 71% dos profissionais, a oferta de vagas para o mercado de trabalho está retraída ou praticamente inexistente neste momento de pandemia. Para além do momento de incerteza, os respondentes acreditam que o foco das empresas em apenas cumprir da Lei de Cotas é o maior impeditivo para a inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho.



Mesmo sendo parte expressiva da população brasileira, os mais de 45 milhões de brasileiros com deficiência ainda lidam com o preconceito e a exclusão no ambiente corporativo. Para os profissionais, a falta de perspectiva de carreira (56%) e a sensação de ser apenas um funcionário de cota (46%) são os fatores que mais os fazem desistir de um trabalho.



Ainda segundo a pesquisa, para que esse cenário mude, as pessoas com deficiência acreditam ser necessário que empresas olhem mais para fatores como salário compatível com a qualificação do profissional (65%), plano de carreira (50%) e bom ambiente de trabalho (43%).

Serviço:



Mutirão de Empregos #MinhaVagaPorDireito



Data: 3 de dezembro



Link para o evento: www.minhavagapordireito.com.br/mutirao



Horário: 15h às 17h30



Entrada: Gratuita



Inscrição: https://www.minhavagapordireito.com.br/mutirao