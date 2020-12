Por O Dia

Publicado 07/12/2020 13:44 | Atualizado 07/12/2020 13:45

Rio - A C&A Brasil está com cerca de 4 mil vagas temporárias abertas para todas as suas 295 lojas espalhadas por todo o Brasil. As contratações fazem parte das iniciativas da companhia para otimizar e reforçar a operação para o Natal e Ano Novo, datas comerciais de grande relevância para o varejo brasileiro.As quase 4 mil oportunidades abertas são para as posições de operador de loja e caixa, com variações de contratos entre 30 a 14 dias com possibilidade de efetivação. Os interessados devem se cadastrar até o dia 11 de dezembro por meio do site Emprego Ligado e agências parceiras como