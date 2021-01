Por MARTHA IMENES

Publicado 27/01/2021 19:11 | Atualizado 27/01/2021 19:12

O Grupo Fleury está com 30 vagas abertas para técnicos e assistentes de coleta no Rio de Janeiro. O processo seletivo será realizado pela Taqe, plataforma de recrutamento e seleção digital. Para participar, é necessário ter Ensino Técnico completo em Patologia Clínica, Laboratório, Enfermagem e Análises Clínicas, desejável vivência com coleta infantil e de idosos, experiência em teste do pezinho e curva glicêmica, além de conhecimentos de coleta utilizando os recursos de scalp e vácuo. Os benefícios e salários oferecidos não foram divulgados pela rede.Durante a seleção, os participantes encontrarão um quiz que irá testar diversos tipos de conhecimento, além das habilidades técnicas e comportamentais, traçando assim o perfil profissional de cada candidato e avaliando qual mais se adequa a cultura do Grupo Fleury.Para concorrer é preciso ter disponibilidade para trabalhar 220 horas mensais, com uma folga semanal. Os interessados devem acessar o link https://vagas.taqe.com.br/fleury?utm_source=imprensa&utm_medium=imprensa&utm_campaign=g.fleury&_branch_match_id=868554028808341033