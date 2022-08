Manifestação contra pirsão de do Ex-Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Protesto começou em frente a Igreja da Candelaria na Av. Presidente Vargas, Centro do Rio de JAneiro em direção a Cinelândia. Foto: Daniel Castelo Branco / Agência O Dia. ..Lula, PT, manifestação, prisão, Moro, Juiz, Policial Federal, Sindicato, Manifestantes, Lava, Jato, - Daniel Castelo Branco

Publicado 04/08/2022 18:49 | Atualizado 04/08/2022 19:18

O PT RJ tem até esta sexta-feira (5) para realizar sua convenção, prazo máximo estipulado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento que estava marcado para 25 de julho foi suspenso dias antes devido às incertezas que o partido vem tendo em relação à aliança regional com o PSB, por causa das pré-candidaturas de André Ceciliano (PT) e de Alessandro Molon (PSB) ao Senado. A convenção, na qual são decididos os candidatos que vão disputar um cargo eletivo, além das coligações, é uma etapa obrigatória para as legendas poderem participar do pleito.O encontro em âmbito nacional aconteceu no último dia 21, em São Paulo, em evento fechado ao público e à imprensa. Com o intuito somente de homologar a chapa de Luiz Inácio Lula da Silva com o ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin (PSB/SP) à Presidência da República, optou-se por uma reunião protocolar. O próprio Lula estava fora da cidade.No estado do Rio de Janeiro, a situação está mais complicada. Isso porque os socialistas não têm cedido à pressão para retirar a candidatura do deputado federal Alessandro Molon ao Senado. Os petistas alegam que um acordo para garantir a aliança com Marcelo Freixo (PSB) ao governo faria do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, André Ceciliano (PT), o nome único da chapa à Câmara Alta.Molon, por outro lado, afirma não ter participado de qualquer acordo para ceder ao PT a vaga. "Temos o dever de derrotar o bolsonarismo no Rio de Janeiro. Isso é o mais importante e é em torno disso que a unidade do campo democrático deve ser construída. Não podemos repetir os erros do passado", declara ele, que recebeu o apoio da cantora Anitta Em áudio vazado , Benedita da Silva comenta que não vê tal atitude com bons olhos, para ela, é preciso sacrificar-se pelo partido. "A vida é dura, quem é realmente militante vai pro sacrifício, tá na cara que Molon não é! Não foi no PT quando as coisas ficaram ruins e não está sendo agora, quando ele quer minar a candidatura do Freixo".