Anitta pede a petistas que não usem sua imagem para promover o partido e seus candidatos - Reprodução/Twitter

Publicado 04/08/2022 13:02 | Atualizado 04/08/2022 16:01

Sempre ativa nas redes sociais, Anitta anda muito engajada nas eleições deste ano. Preocupada com o rumo que a política do Brasil pode tomar, na quarta-feira (3), a artista afirmou, em seu perfil do Twitter, que ainda está analisando qual candidato a governador do Rio ela irá apoiar. A declaração foi feita após informação de que o escolhido seria Marcelo Freixo (PSB).

Logo que a notícia saiu, apoiadores de Rodrigo Neves (PDT) movimentaram o Twitter da cantora, citando o ex-prefeito de Niterói como melhor candidato ao cargo. O candidato do PDT a Governador do Rio chamou Anitta para um bate-papo e a artista demostrou interesse em dialogar.

Anitta troca tweets com Rodrigo Neves e seus apoiadores Reprodução / Redes Sociais Anitta já declarou abertamente que apoia a candidatura de Lula (PT) para presidente e, ontem, também pelo Twitter, manifestou seu apoio ao deputado Alessandro Molon (PSB) para o Senado.

Em uma troca de tweets, a cantora pediu que Molon (PSB) lançasse logo sua candidatura e, não perdendo tempo, o deputado aproveitou para pedir o apoio da artista.

Anitta declara abertamente apoio a Lula (PT), para Presidente, e Molon (PSB-RJ), para o Senado. Reprodução/Redes Sociais

A atitude de Anitta vai de encontro ao desejo do PT-RJ, já que o Partido dos Trabalhadores quer André Ceciliano (PT) na disputa por uma vaga ao Senado. Líderes do PT não gostaram de o PSB ter lançado candidato próprio. O Partido dos Trabalhadores argumentam que o acordo entre as legendas era no sentido de apoiar Freixo ao governo do Rio, enquanto Ceciliano iria disputar, sozinho, uma vaga no Senado pelo estado fluminense.

Mas amanhã, dia 5 – data limite para o registro das candidaturas e chapas na Justiça Eleitoral –, esse imbróglio deve ser resolvido, já que a Executiva Nacional do PT se reunirá para decidir se mantém o apoio a Freixo. A decisão final deve ficar a cargo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Apesar do apoio ao PT e seus afiliados, Anitta já tuitou que não é petista e não autoriza o uso de sua imagem. Bolsonaro – a quem a cantora chama de 'Valdemort', fazendo alusão ao maior vilão da saga Harry Potter –, na ocasião, aproveitou a oportunidade e retuitou a publicação.

A artista já declarou que fará oposição ferrenha para que a reeleição do atual presidente não aconteça.