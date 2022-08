O presidente Jair Bolsonaro com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

O presidente Jair Bolsonaro com a primeira-dama, Michelle Bolsonaro EVARISTO SA / AFP

Michelle Bolsonaro se tornou um dos assuntos mais comentados desta terça-feira (9) no Twitter. A busca pelo nome da mulher de Bolsonaro aconteceu após a primeira-dama compartilhar, nos stories da sua conta no Instagram, um vídeo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva participando de um ritual de religião afro-brasileira, realizado no ano passado em Salvador. Na legenda, ela escreveu "Isso pode, né? Eu falar de Deus, não".



Na mesma tarde o Twitter suspendeu uma conta atribuída a Michelle Bolsonaro, suscitando nas redes sociais um boato de que a primeira-dama teria sido banida da rede por intolerância religiosa.



No entanto, de acordo com nota enviada ao Portal IG, o perfil foi banido por ser um fake: "A referida conta (@mibolsonaro) foi suspensa por violar a Política de identidades enganosas e que induzem ao erro".



A primeira-dama não foi a única a compartilhar o vídeo de Lula, acompanhado de comentários críticos. Ao divulgar o mesmo material, o deputado federal Marco Feliciano (Republicanos-SP) escreveu: "Crente que vota nesse homem apostata da fé! É fazer pacto com o maligno!".