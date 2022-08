O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, pede a inclusão de mais nove militares em grupo de fiscalização das urnas - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

Publicado 11/08/2022 10:05

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) recebeu, na última quarta-feira, 10, um documento do Ministério da Defesa solicitando a inclusão de mais nove militares no grupo que inspecionará as urnas eletrônicas. A função dos novos integrantes seria ajudar na inspeção do código-fonte dos sistemas.



O ofício é assinado pelo ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que afirma que os militares indicados têm conhecimento em linguagem de programação e podem atuar em apoio à Equipe das Forças Armadas de Fiscalização e Auditoria do Sistema Eletrônico de Votação.



O pedido vem após a decisão do TSE de excluir da lista o nome do coronel do Exército Ricardo Sant'Anna, um dos nove militares que integram o grupo. De acordo com o Tribunal, o coronel foi excluído do grupo por ter divulgado nas redes sociais fake news sobre as urnas eletrônicas.



Veja a lista dos novos militares indicados: