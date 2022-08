o presidente Jair Bolsonaro (PL), estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. - Brett Jordan/Unsplash

o presidente Jair Bolsonaro (PL), estava entre os assuntos mais comentados no Twitter.Brett Jordan/Unsplash

Publicado 11/08/2022 16:28 | Atualizado 11/08/2022 16:38

Enquanto ocorrem atos simultâneos em todo o País para a leitura da Carta Pela Democracia, o presidente Jair Bolsonaro (PL), estava entre os assuntos mais comentados no Twitter. Os trending topcis foram dominados por críticas ao candidato à reeleição.

Segundo o índice de relevância dos presidenciáveis nas mídias digitais, desenvolvido pela Cortex, Bolsonaro é o candidato mais citado em bolhas contrárias ao seu discurso . Nesta quinta, 11, das dez hastags em evidência, quatro eram críticas ao governo atual e somente uma era de seus apoiadores.

Em primeiro lugar ocupava a "#EJairOuJaEra" com 21,9 mil tweets, seguida pela hastag "Bolsonaro Sai, Democracia Fica'' com mais de 38, 2 mil tweets. As outras são: #EstadodeDireitoSempre (11,9 mil) e Estado Democrático de Direito (18,1) e "Milico Gosta de Mamata" com mais de dois mil tweets.

Em sua conta oficial, Jair Bolsonaro não fez menção sobre nenhuma hastag. Apenas escreveu: "Hoje, aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil e de grande relevância para o povo brasileiro: a Petrobrás reduziu, mais uma vez, o preço do diesel."