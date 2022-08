Paulo Ganime (Novo), Marcelo Freixo (PSB), Cláudio Castro (PL) e Rodrigo Neves (PDT) são os candidatos que terão tempo de TV - Divulgação / O Dia

Paulo Ganime (Novo), Marcelo Freixo (PSB), Cláudio Castro (PL) e Rodrigo Neves (PDT) são os candidatos que terão tempo de TV Divulgação / O Dia

Publicado 11/08/2022 19:33 | Atualizado 11/08/2022 19:34

Faltando poucos dias para que os postulantes a cargos eletivos possam efetivamente ser chamados de candidatos e pedir votos, os que aspiram ao cargo de governador do Rio têm se dividido entre reuniões internas e encontros com o povo fluminense.

Na segunda (8), o atual ocupante da cadeira no Palácio da Guanabara, Cláudio Castro (PL), esteve em Angra dos Reis para uma prestação de contas dos projetos e ações do governo. Castro se reuniu com representantes da população para ouvir as demandas da região. O candidato também tinha um compromisso em Três Rios com o mesmo objetivo, mas o encontro foi cancelado. Ele tenta a reeleição ao lado do ex-prefeito de Caxias Washington Reis (MDB), como vice.

Na disputa, Marcelo Freixo (PSB) lançou seu plano de governo na segunda (8). Na quinta, o candidato esteve no norte fluminense para encontros políticos e gravações de programas de TV. Freixo também aproveitou a semana para fazer a gravação de seu programa eleitoral. O ex-deputado federal tem como vice o ex-prefeito do Rio César Maia (PSDB).

Paulo Ganime (Novo) investiu em agendas presenciais durante a semana, passando por Resende, no Sul Fluminense, Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense e Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ele também participou de uma caminhada pelas ruas da Saara, o tradicional comércio popular do centro da cidade. O nome escolhido para compor a chapa do candidato como vice é o biólogo e doutor em Ciências Ambientais Hélio Secco.

Rodrigo Neves (PDT) abriu a semana em reunião com seus correligionários. Na segunda (8), ele esteve presente em um encontro com os candidatos às vagas de deputado estadual e federal pertencentes à coligação PDT, PSD, Cidadania, Patriota e Agir, além de se encontrar com artistas no dia seguinte. O ex-prefeito de Niterói também aproveitou a semana para organizar a agenda dos primeiros dez dias de campanha oficial. Seu vice é Felipe Santa Cruz (PSD), ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil.

Propaganda eleitoral gratuita

A propaganda eleitoral gratuita terá início dia 26 de agosto e será transmitida no rádio e na TV até o dia 29 de setembro. Os únicos que terão tempo nas telinhas serão os candidatos que participaram do debate na Band TV, no último dia 7.

Se houver segundo turno, uma nova transmissão ocorrerá entre os dias 7 e 28 de outubro.

Agenda dos candidatos que não terão tempo de TV

Na corrida para ganhar as eleições também estão outros candidatos que não aparecerão na televisão durante o horário político, pois as respectivas legendas não atingiram a cláusula de barreira – condições mínimas para terem acesso a recursos públicos, como o fundo partidário e a propaganda eleitoral gratuita. São eles: Cyro Garcia (PSTU), Eduardo Serra (PCB), Juliete Pantoja (UP), Luiz Eugenio Honorato (PCO) e Wilson Witzel (PMB),

O ex-deputado federal Cyro Garcia (PSTU) participou de uma sabatina na Band, na terça (9), e, na quarta (10), panfletou no Centro do Rio. Já na quinta (11), o aspirante ao governo do Rio confirmou presença no ato pela defesa da democracia, na Cinelândia. Amanhã o representante do PSTU participa do debate sobre segurança pública no Maré de Notícias, no Centro de Artes da Maré.

O professor Eduardo Serra (PCB) concentrou sua agenda nas universidades públicas. Ao longo da semana, o aspirante a governador da cidade esteve na UFRJ (campus da Praia Vermelha e Fundão), Uerj e Unirio. Ontem, o candidato deu entrevista ao site EnFoco e hoje à noite na TV Bandeirantes. Amanhã, Serra grava vídeos para a campanha eleitoral e no sábado participa de dois eventos: de manhã, o postulante fala no curso "A crise capitalista no Estado do RJ", promovido pela Fundação Dinarco Reis, no Sindicato de professores, aposentados e Pensionistas do Rio (Sinpro/Rio), e de tarde ele participa da festa de lançamento do Comitê do Poder Popular da Região Serrana, em Friburgo.O candidato também vai tirar o fim de semana para fazer reuniões internas de campanha com seu partido.

A agenda de Juliete Pantoja (UP) na semana pré-campanha se dividiu entre encontros com apoiadores, entrevistas, compromissos externos e internos. Na segunda (8), a representante da Unidade Popular pelo Socialismo participou da Roda de Conversa do deputado federal Glauber Braga (PSOL), na Carioca. Na quarta (10), a candidata concedeu entrevista ao canal do Youtube Mesa de Debates e também compareceu à plenária sobre mulheres na política, organizada pelo Movimento de Mulheres Olga Benário. Hoje, a única mulher aspirante ao governo fluminense nessas eleições participou de atos pró-democracia. Amanhã a postulante participa do debate na Maré sobre segurança pública e concede entrevista à Band Rio. No fim de semana, Pantoja fará reuniões internas de planejamento com seu partido.

Wilson Witzel, que sofreu impeachment em 2020, tenta retornar ao cargo de governador do Rio pelo Partido da Mulher Brasileira. Na semana de pré-campanha, o ex-juiz federal se reuniu com lideranças e candidatos do seu partido (PMB) para criar o projeto Rio de Janeiro de Mãos Dadas. Witzel também se dedicou à finalização do seu plano de governo e participou de entrevista na Band TV Rio.

A equipe de reportagem tentou contato com a assessoria do candidato Luiz Eugenio Honorato (PCO), mas até o fechamento da matéria não obteve retorno.