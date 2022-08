Senador Irajá Silvestre Filho é candidato ao governo de Tocantins - Reprodução

Publicado 16/08/2022 17:13

A Justiça Eleitoral recebeu pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começa oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Em Tocantins, oito candidatos concorrem ao cargo.

Confira lista completa:

Carmen Hannud (PCO): é psicóloga de 30 anos, mestre em ciências sociais e doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Pará. Athos Daniel Rodrigues da Silva, 21 anos, do mesmo partido, foi o escolhido para concorrer a vice-governador.

Coronel Ricardo Macedo (PMB): tem 57 anos, natural de Porto Nacional (TO), é aviador da Força Aérea Brasileira. Esta é a primeira disputa eleitoral dele. O candidato a vice é o pastor Geldes, do mesmo partido, de 64 anos.

Dr. Luciano do Oswaldo Cruz (Democracia Cristã): médico e profissional do Hospital Geral de Palmas (HGP), de 47 anos, nunca ocupou cargo público. Já disputou os cargos de deputado estadual, prefeito e depois vice-prefeito de Palmas, deputado federal e vereador de Palmas. A vice da chapa será a administradora Luciene Mamedes, 53 anos, do mesmo partido.

Irajá (PSD): Irajá Silvestre Filho, de 39 anos, é senador pelo Tocantins e preside o PSD no estado. É filho da também senadora Kátia Abreu (Progressistas). O candidato já ocupou o cargo de deputado federal por dois mandatos e também atuou como secretário estadual de Desenvolvimento Agrário. A candidata a vice da chapa é a professora Lires Ferneda, ex-prefeita de Guaraí, de 71 anos.

Karol Chaves (PSOL): advogada de 41 anos, Karol Chaves é paulista de Osasco. É especialista em direitos das mulheres e pessoas LGBTQIA+ e mestre em desenvolvimento regional. Atua na 1ª Secretaria de Movimentos Sociais e Populares do PSOL no Tocantins. O vice da chapa é o eletricista Silvio de Sousa (PSOL), de 50 anos.

Paulo Mourão (PT): tem 66 anos, formado em engenharia agronômica, foi deputado constituinte. Foi deputado federal por quatro mandatos, além de prefeito de Porto Nacional e deputado estadual. A candidata a vice da chapa é Professora Germana (PCdoB), 42 anos.

Ronaldo Dimas (PL): 61 anos, natural da cidade de Frutal (MG), Dimas é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Uberaba. Já foi prefeito de Araguaína (TO) por dois mandatos e também foi deputado federal. Também já esteve à frente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins. O economista Freire Júnior, do MDB, foi anunciado como candidato a vice.

Wanderlei Barbosa (Republicanos): 58 anos, atual governador, Barbosa tentará a reeleição. Já foi vereador de Porto Nacional (TO) e também da capital, Palmas. Foi deputado estadual por duas vezes. Assumiu o comando do estado após renúncia de Mauro Carlesse. O candidato a vice da chapa será o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT), de 65 anos.