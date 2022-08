Cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do TSE - Antônio Augusto/Secom/TSE

Publicado 16/08/2022 21:53

Na noite desta terça, 16, Alexandre de Moraes tomou posse como presidente do TSE e o evento foi comentado o tempo todo no Twitter. O ministro ficou por mais 2 horas ocupando o primeiro e segundo lugar nos Trends Topics, seguido pelo nome dos ex-presidentes Temer, Lula e Dilma e do atual presidente Bolsonaro, que também estavam presentes no plenário da Corte;



A cerimônia em Brasília reuniu 2 mil convidados. Em seu discurso, Moraes foi aplaudido de pé pelas autoridades e afirmou que irá defender a democracia e as urnas eletrônicas. "A cerimônia de hoje simboliza o respeito pelas instituições como único caminho de crescimento e fortalecimento da República. E a força da democracia como único regime político em que todo poder emana do povo, e que deve ser exercido pelo bem do povo", declarou.



Nas redes sociais, eleitores postaram vídeos com trechos e comentaram sobre o discurso do presidente do TSE. Confira alguns!

O discurso do Ministro Alexandre de Moraes ao ser empossado como Presidente do TSE demonstrou que a responsabilidade do Judiciário vai muito além de distribuir justiça! — Marcelo Rasslan (@mrasslan) August 17, 2022

Bonito, forte e importante discurso do Min Alexandre de Moraes. É daqueles discursos para ser visto com orgulho daqui 20, 30 anos. E que assim seja! Com muito orgulho! — Gabriel Campos (@gabrielscampoos) August 17, 2022

Alexandre de Moraes foi duro com quem pensa em atentar contra a Democracia.

Deu seu recado.

Para bons entendedores — Claudio Machado (@ClaudioMachado) August 17, 2022