Publicado 17/08/2022 11:12 | Atualizado 17/08/2022 11:17

Foi divulgada nesta quarta (17) uma pesquisa realizada pela Futura – a pedido do Banco Modal S/A – referente às eleições deste ano no estado do Rio de Janeiro.



Entre os candidatos ao governo, o nome de Cláudio Castro (PL) foi o mais citado. O atual chefe do executivo carioca recebeu 28,3% das intenções de voto. O deputado federal Marcelo Freixo (PSB) vem em 2º lugar, com 17,1%. Em 3º lugar, o ex-prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), recebeu 5,4%. Logo atrás, Wilson Witzel (PMB), com 5,0%. Eduardo Serra (PCB) e Cyro Garcia (PSTU) estão quase empatados, com 2,9% e 2,8%, respectivamente. Os últimos colocados são: Juliete Pantoja (UP), com 1,5%, Paulo Ganime (Novo), com 1,3%, e Luiz Eugênio Honorato (PCO), com 0,3%.



No entanto, o número de pessoas que votariam em branco ou nulo é expressivo e ultrapassaria a porcentagem de Freixo. 20,3% dos entrevistados não votariam em nenhum dos postulantes. Os que ainda não sabem, estão indecisos ou não responderam são 15,1%.



Em uma possível disputa no 2º turno entre Cláudio Castro e Marcelo Freixo, o governador do Rio leva a melhor em cima do representante do PSB: 40,3% contra 33,1%. Já o número dos que votariam em branco ou nulo é de 17,9%, e os que não sabem, estão indecisos ou não responderam é de 8,7%.



Avaliação do governo Cláudio Castro



Apesar de sair na frente na disputa pela cadeira no Palácio Guanabara, Castro tem uma avaliação majoritariamente regular sobre a sua gestão: 41,6%. 29,7% das pessoas entrevistadas acham a administração do governador ruim ou péssimo; e apenas 25,4% avaliaram o governo de forma positiva.

As entrevistas para esta pesquisa foram realizadas entre os dias 11 e 15 de agosto, por meio da técnica CATI (entrevista telefônica assistida por computador), com eleitores de sessenta e sete municípios do Rio de Janeiro. Foram respeitados os critérios de aleatoriedade e das proporções populacionais, de sexo, idade e condições de moradia.



A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número RJ-09186/2022.