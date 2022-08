Edifício sede do Banco do Brasil, em Brasília - Reprodução/Agência Brasil

Publicado 17/08/2022 13:18

Em evento com micro e pequenos empresários em São Paulo, o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, defendeu nesta quarta-feira, 17, que bancos públicos sejam enquadrados e reduzam a margem de lucro.

"É preciso que a gente enquadre o Banco do Brasil. Vamos voltar com objetivo de fazer bancos públicos virarem bancos públicos. Não queremos que bancos públicos tenham nenhum prejuízo, mas não queremos que tenham os mesmos lucros dos bancos privados. Eles têm que prestar função social", afirmou Lula.

A declaração vem após reiteradas críticas do presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição e principal adversário do PT nas eleições, aos lucros da Petrobras e seus impactos sobre o preço da gasolina na ponta da linha.

De acordo com Lula, em um eventual novo governo, irá orientar a instituição. "Banco do Brasil parece bonzinho se tiver orientação governamental. Se não tiver, a burocracia do Banco pensa como banco privado", afirmou o candidato.

O petista ainda voltou a defender a concessão de empréstimos do BNDES a pequenas e médias empresas. "O BNDES vai ter que deixar de fazer empréstimos para grandes empresas e vai se dedicar a emprestar para as pequenas."