O governador Paulo Dantas tenta a reeleição em AlagoasDivulgação

Publicado 17/08/2022 14:58

A Justiça Eleitoral recebeu, ao todo, pelo menos 28 mil registros de candidaturas para as eleições de outubro. A campanha começou oficialmente nesta terça-feira (16).

Foram recebidos 12 registros de candidaturas à Presidência e 12 a vice-presidente; 223 para governador e vice-governador, 231 para senador, 10.238 para deputado federal, 16.161 para deputado estadual e 591 para deputado distrital.

Em Alagoas, sete candidatos concorrem ao cargo. Confira a lista completa:

Bombeiro Luciano Fontes (PMB): natural de Arapiraca e bombeiro militar há 16 anos, Fontes, 44 anos, já disputou eleição para deputado federal, mas não foi eleito. Em maio de 2022, lançou candidatura a governador-tampão de Alagoas na eleição indireta, realizada após a renúncia do então governador Renan Filho (MDB). O candidato a vice-governador na chapa é o bombeiro militar Rogers Tenório (PMB), 48 anos.

Collor (PTB): o ex-presidente Fernando Affonso Collor de Mello, 73 anos, também já comandou o estado e foi deputado federal, além de ter sido eleito prefeito de Maceió. Natural do Rio de Janeiro, ele é senador e formado em ciências econômicas pela Universidade Federal de Alagoas (UFAL). O vereador por Maceió Leonardo Dias (PL) é o candidato a vice-governador na chapa.

Luciano Almeida (PRTB): o comerciante de 53 anos tenta pela primeira vez um cargo público. Nascido em Maceió, disputa uma vaga pela coligação PRTB/PROS. O vice na chapa é o motorista particular Humberto Santos Faria, 43 anos, do PRTB.

Paulo Dantas (MDB): atual governador do estado, eleito de forma indireta em maio, Dantas, 43 anos, é formado em administração de empresas. Deputado estadual, renunciou ao cargo para assumir o mandato-tampão como governador de Alagoas, após renúncia de Renan Filho. Também já foi prefeito de Batalha (AL), por dois mandatos consecutivos. Ronaldo Lessa (PDT), atual vice-prefeito de Maceió, será o candidato a vice.

Professor Cícero Albuquerque (PSOL): professor universitário e educador popular, Albuquerque, 57 anos, é formado em história com mestrado em sociologia e doutorado em ciências sociais. Nascido em Atalaia (AL), foi candidato ao Senado em 2018, mas não se elegeu. A vice será a agricultora Eliane Silva, 49 anos, do mesmo partido.

Rodrigo Cunha (União Brasil): atual senador do estado, Cunha, 41 anos, é advogado, com pós-graduação em gestão de projetos e direito do consumidor. Foi superintendente do Procon em Alagoas. Também já foi deputado federal por um mandato, antes de ser eleito senador. Natural de Arapiraca, segunda maior cidade do estado, ele é filho de Ceci Cunha, deputada federal assassinada em 1998. A deputada estadual Jó Pereira (PSDB), 48 anos, concorre ao cargo de vice.

Rui Palmeira (PSD): natural de Maceió, Palmeira, 46 anos, é advogado e ex-prefeito de sua cidade natal. Também já ocupou os cargos de deputado estadual e deputado federal. Formado em direito, é pós-graduado em direito tributário e finanças públicas. Arthur Albuquerque (Republicanos), empresário, 32 anos, será o vice na chapa.