Publicado 18/08/2022 21:52

A pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (18) indica que a polarização no plano nacional não se repete em relação à escolha para o Governo do Rio. Em um empate técnico, 34% gostariam de um candidato que não esteja ligado nem a Lula (PT) e nem a Jair Bolsonaro (PL) — enquanto 32% preferem uma indicação do presidente, e 30%, do petista. No entanto, as intenções de voto são lideradas por Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB), apoiados justamente pelos presidenciáveis.

E ao terem os nomes relacionados a candidatos a presidente, os dois primeiros lugares na pesquisa obtêm resultados mais expressivos. Dos 25% de intenções de voto, o governador passa a 38% ao ser identificado como apoiado por Bolsonaro. Já Marcelo Freixo, ao ser mencionado como o postulante de Lula, sobe de 19% para 34%. Rodrigo Neves (PDT) ganha 3 pontos com a menção de Ciro Gomes. O levantamento, que entrevistou 1,5 mil pessoas entre 12 e 15 de agosto, tem margem de erro de 2,5 pontos percentuais.

Entre Lula, Bolsonaro e Eduardo Paes (PSD), o prefeito carioca é o que tem menos influência sobre a escolha de outubro: apenas 10% dos entrevistados consideram seu apoio muito importante, enquanto 31% dizem que não é decisivo. Já 54% não se importam. Com relação a Lula, os números ficam em 25% e 28% entre os que se pautam pelo político; para 45%, sua chancela não é importante. A medição em relação a Bolsonaro apresenta índices de 25%, 30% e 42%, respectivamente.

O levantamento revela ainda uma grande indecisão do eleitorado. Na pesquisa espontânea — quando não são apresentados os nomes dos candidatos —, 78% responderam que ainda não sabem quem escolherão para ocupar o Palácio Guanabara. Cláudio Castro foi apontado por 10%, e Marcelo Freixo, por 6%. 60% acreditam que a escolha ainda pode mudar, enquanto 38% já tomou sua decisão definitiva.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número RJ-07554/2022.