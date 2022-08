Governador Cláudio Castro e o deputado federal Marcelo Freixo - Arquivo

Publicado 18/08/2022 20:06

Pesquisa divulgada pelo DataFolha nesta quinta-feira (18) mostra que Cláudio Castro (PL) e Marcelo Freixo (PSB) estão na liderança na disputa pelo Governo do Rio, com 26% e 23% das intenções de voto, rescpectivamente. Com margem de erro de 3 pp para mais ou menos, os candidatos aparecem com 39% (Freixo) e 38% (Castro), em um possível segundo turno. Declararam votar nulo 18%, e 5% não opinaram.

Em terceiro lugar estão Rodrigo Neves (PDT) e Eduardo Serra (PSB), ambos com 5% das intenções de voto. Seguido por Wilson Witzel (PMB) e Cyro Garcia (PSTU), ambos com 4%, Juliete (UP), com 2%, Paulo Ganime (Novo), com 1%, Milton Temer (PSOL), com 1%. Luiz Eugênio (PCO) não atingiu um ponto percentual. Milton Temer, no entanto, não teve a candidatura registrada.

O levantamento foi realizado de 16 a 18 de agosto e entrevistou 1.204 eleitores no estado. Witzel lidera a rejeição, com 50% dos eleitores declarando que não votariam no ex-governador. Ele é seguido por Freixo (26%) e Castro, com 21%. Para o Senado, Romário segue em primeiro lugar, com 31%. Na sequência, vêm Alessandro Molon (12%), Cabo Daciolo (11%), Daniel Silveira (7%), Clarissa Garotinho (4%) e André Ceciliano com 3%.

A pesquisa está registrada no TSE sob o número RJ-05939/2022.