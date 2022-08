Soraya Thronicke é candidata à presidência da República pelo União Brasil - Agência Senado

Publicado 19/08/2022 21:08

A candidata à presidência da República pelo União Brasil, Soraya Thronicke, defendeu hoje (19) a adoção do Imposto Único Federal no país. A proposta está em seu plano de governo, entregue durante a tarde, em evento de campanha, ao candidato à reeleição ao governo do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia.

“O Imposto Único Federal é nossa proposta carro-chefe para resolver o maior e único problema que o Brasil tem realmente, que é a falta de prosperidade. Nosso povo precisa prosperar, e quando a economia vai bem, tudo vai bem”, disse a candidata, na capital paulista.

O Imposto Único Federal, elaborado pelo economista Marcos Cintra, prevê a substituição de todos os tributos de natureza declaratória por apenas um. De acordo coma proposta, seriam eliminadas as exigências de emissão de notas fiscais, preenchimento de guias de arrecadação, declarações de renda ou de bens e de qualquer outra formalidade fiscal.

A candidata ressaltou ainda que o plano de governo de sua chapa não tem propostas apenas para os quatro anos de mandato do próximo governo, mas é um plano de longo prazo para o país. “Não é um plano apenas de quatro anos, como muita gente faz. Isso é um projeto de Estado do União Brasil, da nossa candidatura, ao lado do professor Marcos Cintra, para o Brasil”, disse.