Candidato ao Senado, André Ceciliano posa com políticos apoiadores - Divulgação

Candidato ao Senado, André Ceciliano posa com políticos apoiadoresDivulgação

Publicado 21/08/2022 11:35

O candidato da Federação Brasil da Esperança (PT/PCdoB/PV) ao Senado, André Ceciliano, recebeu, na tarde deste sábado, 20, o apoio de centenas de profissionais da área da saúde, durante evento no Sindisprev. À ocasião, André se comprometeu a reforçar a luta pelo sistema público de saúde, conforme as Diretrizes da Conferência Livre, Democrática e Popular do Rio, documento entregue às autoridades.

Ao lado de Marcelo Freixo e das deputadas Benedita da Silva e Jandira Feghali, além de candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, André destacou projetos de sua autoria à frente da Alerj, reforçou a necessidade de mais investimentos no setor e falou de suas prioridades no Senado.



“Quero aqui reafirmar nosso compromisso com o SUS universal e gratuito, com ainda mais investimento e universalidade. Serei no Senado um defensor do SUS”, disse. O candidato defendeu ainda que o Estado do Rio terá, a partir do ano que vem, uma das maiores chances de revitalização econômica com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva na Presidência, Freixo no governo e sua atuação no Senado. “Não podemos deixar passar essa oportunidade”, destacou Ceciliano.



O evento foi marcado também por uma homenagem ao médico sanitarista Sérgio Arouca, que completaria 81 anos de idade. Arouca foi um dos líderes do movimento que revolucionou o tratamento da saúde pública no Brasil, tornando-se referência mundial por seu papel na criação do SUS. André e outras autoridades lembraram do legado do sanitarista, responsável por um pensamento crítico que ajudou a fortalecer as políticas públicas para a saúde.