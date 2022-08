Jair Bolsonaro - EVARISTO SA / AFP

Publicado 23/08/2022 11:19 | Atualizado 23/08/2022 11:46

Candidatos ao Senado contrários e a favor do presidente Jair Bolsonaro (PL) se manifestaram nas redes sociais com mensagens de apoio e críticas à atuação do candidato à reeleição na entrevista ao Jornal Nacional, da Rede Globo, na noite da última segunda-feira, 11. Durante pouco mais de 20 minutos, Bolsonaro respondeu a perguntas dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos sobre temas como Covid-19, meio ambiente e segurança nas Eleições de 2022.

O candidato do PSB, Alessandro Molon, publicou em sua conta no Twitter três postagens em resposta aos comentários do presidente. A primeira foi sobre a alegação de nunca ter xingado um ministro do STF. Molon postou um vídeo do SBT News em que Bolsonaro chama o ministro Alexandre de Moraes de canalha e escreveu: “O MENTIROSO DA REPÚBLICA começou... mentindo no Jornal Nacional.

Postagem feita por Alessandro Molon no Twitter Reprodução / Instagram

Na sequência, o candidato postou outro vídeo em que o presidente imita os pacientes com falta de ar. Na legenda, Molon escreveu: “Tá aqui o vídeo! Compartilha! Bolsonaro não se arrepende de ter debochado de brasileiros que morriam sem ar por causa da Covid-19”.



Molon ainda compartilhou um vídeo de um morador do bairro do Humaitá, na Zona Sul do Rio, que filmou o panelaço realizado por opositores ao presidente durante a entrevista dada por Bolsonaro ao Jornal Nacional.



O petista André Ceciliano postou em sua conta no Twitter: “Bolsonaro mentiu descaradamente no Jornal Nacional. Mentiu sobre o STF, sobre a pandemia, sobre a economia. Mas nós não vamos esquecer. O povo sabe o que aconteceu. #BolsonaroMentiroso”.



Já a deputada federal Clarissa Garotinho (União) elogiou a atuação de Bolsonaro na entrevista. “Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro pela entrevista de hoje ao JN. Foi firme, esclarecedor e mostrou por que é o candidato mais preparado para o Brasil. É Jair ou já era”, escrevei a candidata ao Senado.

Parabéns ao presidente @jairbolsonaro pela entrevista de hoje no JN. Foi firme, esclarecedor e mostrou por que é o candidato mais preparado para o Brasil.



