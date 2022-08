Candidatos ao governo do Rio - Divulgação / O Dia

Candidatos ao governo do RioDivulgação / O Dia

Publicado 25/08/2022 09:22 | Atualizado 25/08/2022 09:25

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta quinta-feira:



Cláudio Castro (PL)



O candidato à reeleição terá duas agendas públicas nesta quinta-feira (25/08). Pela manhã, às 11h, participa de uma caminhada pelo Centro Comercial do Calçadão de Vilar dos Teles, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Às 20h30, se encontra com eleitores em Cabo Frio, na Região dos Lagos.



Cyro Garcia (PSTU)



Às 11h, o candidato se encontrará com trabalhadores do Correios no ato que ocorre próximo ao edifício sede da ECT, no Centro do Rio. O ato marca uma exigência da categoria ao pagamento da Participação nos Lucros e Resultados e a retomada das negociações.



Eduardo Serra (PCB)



O candidato dará uma entrevista às 14h20 ao portal G1.



Juliete Pantoja (UP)



Às 8h, a candidata participa de uma caminhada no Morro Agudo, em Nova Iguaçu. Na parte da tarde, estará no Calçadão de Duque de Caxias às 15h para panfletagem e às 18h participará do lançamento da candidatura de Gabriel GB a deputado estadual, também em Caxias.



Luiz Eugênio (PCO)



O candidato não informou sua agenda de campanha.



Marcelo Freixo (PSB)



Às 9h30, o candidato participará de um encontro na Associação Comercial de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Em seguida, caminhará pelo Calçadão de Campo Grande cumprimentando eleitores. Na parte da tarde, às 14h, Freixo fará uma caminhada pelas ruas do Méier.



Paulo Ganime (NOVO/ RJ)



Às 14h40, o candidato participará da gravação do podcast do G1. Na sequência, Ganime segue para a estação do metrô Carioca para panfletagem.



Rodrigo Neves (PDT)



O candidato estará às 11h30 em Macaé para uma caminhada pelo Centro da cidade. Às 15h30, estará em Campos dos Goytacazes para cumprimentar na Praça São Salvador, no Centro.



Wilson Witzel (PMB)



Pela manhã, o candidato gravará seu programa eleitoral. Na parte da tarde, dará entrevista para o portal G1 e participará de podcasts.